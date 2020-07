Pago, che gaffe con Eros Ramazzotti: “A me piacciono le donne”

Risate e gaffe tra Pago ed Eros Ramazzotti protagonisti di un video saluto davvero divertente: ecco la risposta davvero a sorpresa dell’artista romano

Incontro speciale nella giornata di oggi tra Pago ed Eros Ramazzotti in un caldissimo sabato di luglio. Così il cantante, ex di Serena Enardu, è stato protagonista in compagnia dell’artista romano che gli ha dato un in bocca al lupo per il futuro attraverso un filmato su Instagram. Ma c’è stata anche una piccola gaffe dello stesso Pago dopo le dichiarazioni di Eros che lo ha elogiato per certi versi: “Questo è un bravo ragazzo. Sembra un po’ così…. ma è un bravo ragazzo”. Così Pago ha aggiunto: “Dillo che sono un grande fig…“.

Pago, la battuta di Eros Ramazzotti

Pronta la battuta dello stesso Ramazzotti che ha rivelato successivamente anche con toni scherzosi: “Bhe no… a me piacciono le donne…eh”. I due sono al momento entrambi single. All’ex marito di Marica Pellegrinelli gli sono stati attribuiti diversi flirt, mentre Pago è felicemente solitario in cerca così di una nuova storia d’amore dopo quella con Serena. Per quanto riguarda Marica, ex moglie di Eros, la donna ha avuto un flirt con l’imprenditore piemontese Charley Vezza, mentre ora avrebbe una relazione con un modello giovanissimo di nome Paul Ferrari, originario di Bergamo proprio come la donna. La coppia condivide la passione per la moda.