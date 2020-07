Lazio Milan Serie A TIM: precedenti, formazioni e streaming

Il match tra Lazio e Milan è valido per la giornata 30 della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla, no Rojadirecta.

Sabato sera di grande calcio quello di oggi 4 luglio su DAZN, dove viene trasmessa la partita tra Lazio e Milan, entrambe all’inseguimento dell’Europa, ma con scopi diversi. Vedremo cosa accadrà tra queste due grandi squadre: appuntamento alle 21:45 di oggi.

Leggi anche –> Giorgia Rossi critica Diletta Leotta | “Non è un esempio da seguire”

Di fronte si trovano stasera infatti la Lazio, che dovrà rispondere alla Juventus, vincitrice del derby della Mole e ora a più sette sui biancocelesti, e il Milan, che dopo il pareggio interno con la Spal, vuole riprendere la propria rincorsa all’Europa League. Stasera, la partita sarà visibile solo per gli abbonati a Dazn.

Leggi anche –> Juventus Torino: tabellino, pagelle e highlights – VIDEO

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Lazio Milan: come vederla in streaming e in diretta tv e precedenti

Il match che si gioca alle 21.45 del 4 luglio 2020 allo Stadio Olimpico di Roma tra padroni di casa della Lazio e Milan è su Dazn, al contrario non sarà trasmesso sui canali a pagamento di Sky. Segui live Lazio e Milan su DAZN. Attiva ora il tuo abbonamento a 9,99€/mese. Con DAZN vedi anche la Serie A TIM IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND: abbonati subito! DAZN trasmette anche tre partite settimanali della serie A oltre alla serie BKT e al grande calcio internazionale.

Scopri lo sport live e on demand su DAZN. Clicca qui per attivare il tuo abbonamento

La partita è visibile anche in televisione: basta collegarsi infatti al canale 209 di Sky, se avete attivato il servizio congiunto Sky-DAZN. Questo è un grande classico del massimo campionato italiano: 76 i precedenti già giocati in casa laziale. Si contano fino a oggi 19 vittorie della Lazio, 21 successi rossoneri e ben 36 pareggi.

Lazio Milan, le due squadre in campo: le formazioni

Inzaghi e Pioli stanno ultimando le proprie scelte in vista della partita di questa sera. Queste le probabili formazioni:

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo, Cataldi, Milinkovic-Savic, Jony; Luis Alberto; Correa.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Paquetà, Calhanoglu; Ibrahimovic.