Juventus Torino: tabellino, pagelle e highlights – VIDEO

Primo anticipo della Serie A TIM tra Juventus e Torino: tabellino, pagelle e highlights, come è finita la sfida delll’Allianz Stadium.

Si è giocata con calcio d’inizio alle 17.15 di oggi sabato 4 luglio la partita tra Juventus e Torino, derby della Mole. I bianconeri erano a caccia di punti per avvicinare il nono scudetto consecutivo, i granata invece puntano a raggiungere la salvezza.

Leggi anche –> Giorgia Rossi critica Diletta Leotta | “Non è un esempio da seguire”

Insomma, un test importante per entrambe le squadre, in un campionato ripreso dopo il lockdown senza particolari sorprese. Infatti, salvo rare eccezioni, le squadre di testa hanno finora avuto la meglio contro le avversarie.

Leggi anche –> Roberta Agosti: la ciclista moglie di Marco Velo investita e uccisa

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Juventus Torino, le due squadre in campo: azioni salienti e highlights

Bianconeri subito in vantaggio dopo appena tre minuti di gioco: gol di Paulo Dybala, che raccoglie un assist di Cuadrado e di sinistro la piazza per il vantaggio juventino. Partita tesa e alla mezz’ora raddoppio della Juventus in contropiede: segna Cuadrado su assist di Cristiano Ronaldo. Poco prima dell’intervallo, sospetto fallo di mano di De Ligt in area: lungo consulto alla VAR poi il rigore viene concesso. Belotti trasforma e accorcia.

Nel secondo tempo, ci pensa Cristiano Ronaldo, dopo un quarto d’ora, a riportare la Juventus sopra di due gol, realizzando una marcatura su punizione. I bianconeri dilagano nei minuti finali con l’autorete di Djidji. Lungo l’elenco degli ammoniti: Bonucci, De Ligt, Pjanic, Dybala, Izzo, Aina. Questa partita verrà ricordata soprattutto per il record di Gigi Buffon: 648 presenze in Serie A, superato anche Paolo Maldini.

CLICCA QUI per vedere gli highlights della partita

Formazioni e pagelle di Juventus Torino

JUVENTUS (4-3-3): Buffon 6,5; Cuadrado 7, Bonucci 6, De Ligt 6,5, Danilo 6; Bentancur 6,5, Pjanic 6 (Matuidi 5,5), Rabiot 6,5; Bernardeschi 5 (Douglas Costa 7), Dybala 7 (Higuain s.v.), Cristiano Ronaldo 7. Allenatore: Sarri

TORINO (3-4-3): Sirigu 6; Izzo 6, Lyanco 4,5, Bremer 6 (Djidji 5); De Silvestri 6 (Edera s.v.), Meité 5,5, Lukic 5, Ola Aina 5 (Ansaldi s.v.); Verdi 6,5 (Millico 6), Belotti 6, Berenguer 5,5. Allenatore: Longo

Come finì all’andata allo stadio Grande Torino –>