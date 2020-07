Juventus Torino Serie A TIM: precedenti, formazioni e streaming

Il match tra Juventus e Torino è valido per la giornata 30 della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla, no Rojadirecta.

La 30esima giornata della Serie A TIM si apre oggi alle 17.15 con il match tra Juventus e Torino, due squadre che hanno aspirazioni diverse. I bianconeri cercano infatti punti per avvicinare il nono scudetto consecutivo, i granata invece puntano a raggiungere la salvezza.

Al momento, infatti, la Juventus conduce la classifica con quattro punti di vantaggio sulla Lazio e ben otto sull’Inter, mente il Torino arranca con appena sei punti di vantaggio sulla terzultima piazza, ma soprattutto con una crisi di risultati che va avanti da mesi.

Juventus Torino: come vederla in streaming e in diretta tv e precedenti

Il match che si gioca questa sera all'Allianz Stadium di Torino sarà trasmesso in esclusiva e in diretta su Sky Sport Serie A (canale 202) con la telecronaca di Riccardo Trevisani e Lele Adani. La partita sarà anche su SkyGo e su NowTv in streaming per gli abbonati al servizio.

Da quanto si gioca allo Stadium, i granata contro i cugini bianconeri non sono mai andati oltre il pareggio. In generale, la Juventus domina nel conto degli scontri diretti. Quella di oggi è infatti la 200esima partita ufficiale tra le due formazioni: i bianconeri ne hanno vinte 87 contro le 56 granata e in totale hanno realizzato 294 gol contro 237.

Juventus Torino, le due squadre in campo: le formazioni ufficiali

Queste le scelte dei due allenatori in vista di questo pomeriggio:

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Danilo; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Sarri

TORINO (3-4-3): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; De Silvestri, Meité, Lukic, Ola Aina; Verdi, Belotti, Berenguer. Allenatore: Longo