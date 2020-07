Gianluca Ginoble e la fidanzata Francesca: i due stanno ancora insieme?

La vita privata di Gianluca Ginoble, uno dei cantanti de Il Volo, è sempre stata molto riservata. Fidanzato con una ragazza abruzzese di nome Francesca, ma la coppia è ancora felice insieme?

Novità importanti per questa sera, sabato 4 luglio 2020, con l’ultima puntata di “20 anni che siamo italiani”, il programma con la conduzione di Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada. Durante l’appuntamento di oggi ci saranno davvero ospiti importanti come Il Volo, Nino D’Angelo, Flavio Insinna, Giuseppe Zeno e Anna Tatangelo. E poi altri ancora come Alessandro Siani, Nek, Pippo Baudo e Gigi Marzullo. La fidanzata di Gianluca Ginoble si chiama Francesca: della ragazza si sa davvero poco, soltanto che è originaria dell’Abruzzo e somiglia molto alla conduttrice di Verissimo Silvia Toffanin.

Gianluca Ginoble e la fidanzata Francesca: le curiosità

Il cantante de Il Volo è stato anche con Martina, sua ex con la quale è stato per due anni fino alla rottura nel 2017. Successivamente lo stesso Gianluca avrebbe avuto un flirt con Mercedesz Henger, ma senza poi un prosieguo importante. Nel suo passato ha cambiato spesso donne rispetto agli altri due de Il Volo. Il cantante ha avuto anche una relazione con la fotomodella sarda, Pasqualina Sanna, che ha partecipato anche a La Pupa e il Secchione. Al momento la relazione tra lui e Francesca è sempre molto incerta: i due sono molto riservati e non rivelano le novità sulla loro storia d’amore.