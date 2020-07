Claudio Santamaria con smalto e trucco, la moglie rimane senza parole

In uno degli ultimi post Instagram l’amatissimo attore Claudio Santamaria si mostra con il trucco agli occhi e lo smalto, Francesca Barra senza parole.

Tra gli attori di ultima (forse penultima?) generazione italiana, Claudio Santamaria è sicuramente uno di quelli che spicca per talento e bellezza. L’attore romano ha cominciato la sua ascesa tra la fine degli anni ’90 e l’inizio del 2000, quando tra film cult come ‘Paz!‘ e intimisti come ‘La Stanza del Figlio‘ si è guadagnato l’apprezzamento della critica e del pubblico. Già nel 2006 Claudio era uno degli attori più apprezzati dell’intero panorama italiano e proprio quell’anno gli è giunta l’investitura internazionale con la parte di antagonista di James Bond, in ‘Casino Royale‘ (forse il più bello della serie con Daniel Craig).

Il primo premio come migliore attore è giunto sempre nel 2006, per l’interpretazione magistrale in ‘Romanzo Criminale‘, quell’anno infatti si è aggiudicato il primo ‘Nastro d’Argento’. La vera e propria consacrazione è giunta 10 anni più tardi con il ruolo da protagonista in ‘Jeeg Robot d’acciaio‘, film per il quale ha vinto il primo David di Donatello della sua carriera.

Claudio Santamaria con lo smalto, Francesca Barra senza parole: “Perché non lo abbiamo fatto prima?”

Sul suo talento attoriale e sulla sua presenza scenica nessuno nutre dubbi. Forse proprio per questo Achille Lauro l’ha scelto per partecipare al video del suo ultimo singolo. Per l’occasione il cantante ha voluto anche Francesca Barra, la moglie di Claudio, con la quale c’è una sintonia tale da risultare evidente in qualsiasi cosa facciano. Proprio dal set di quel video giunge l’ultimo post di Francesca, nel quale Claudio si mostra con uno sguardo fascinoso, il trucco agli occhi e lo smalto alle unghie.

A commento di quello scatto la giornalista scrive: “Adoro mio marito truccato e con lo smalto nero. Perché non l’abbiamo fatto prima?”. Sotto al post decine di fan sottolineano la bellezza di entrambi e si trovano d’accordo con la Barra sulla bellezza con smalto e trucco di Claudio. Non tutti però comprendono il mood della foto ed un’utente scrive: “Troppo bello l’uomo truccato solo quello le mancava e stiamo a posto. Però dovrebbero anche partorire”. Frase a cui la stessa giornalista risponde in questo modo: “Superiamo le nostre gabbie: lui fa questo, lei fa questo. Saremo tutti più felici e rilassati. Partorire è un limite fisico. Mentre il trucco è estetica Santo Dio!”.