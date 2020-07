Ciao Darwin, Giovani VS Mature: Giada Castelli sfida mamma Francesca

Giada Castelli sfida la sua mamma Francesca: madre e figlia in squadre diverse nella puntata di Ciao Darwin Giovani VS Mature.

Stasera Canale 5 ripropone una delle sfide più avvincenti e simpatiche tra tutte le edizioni della trasmissione Ciao Darwin. Si tratta della sfida della settima edizione Giovani e Mature. Da una parte la capitana è Giovanna Rigato, dall’altra c’è Gloria Guida.

Si è trattato peraltro di una sfida molto curiosa, perché all’interno delle due squadre, addirittura si sono ritrovate a sfidarsi una contro l’altra una figlia e una madre. Per le giovani, infatti, era in gara Giada Castelli, dall’altra parte gareggiava Francesca Senesi Serafini.

Giada Castelli sfida la mamma a Ciao Darwin

Fisioterapista e posturologa, la mamma di Giada condivide con la figlia un ‘primato’ particolare: infatti, è stata miss Carnevale nel 1987, una fascia che poi la figlia ha conquistato ben 25 anni dopo. Dal canto suo, Giada Castelli è una modella e hostess, che ha centinaia di follower sul suo profilo Instagram e molte passioni.

Già studentessa all’Istituto Grafico Pubblicitario di Grosseto, la giovane – che ha la passione per il canto – ha sfilato per Alessio Sundas Model Management e Gli Dei Model Management, nel 2012 ha anche partecipato alle selezioni del concorso nazionale di Miss Italia. Ha studiato negli anni danza moderna e non ha mai nascosto di voler entrare nel mondo dello spettacolo.