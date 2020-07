Ciao Darwin, chi è Giovanna Rigato: dal Grande Fratello alle accuse

Chi è Giovanna Rigato, la capitana della squadra delle Giovani nella sfida contro le Mature a Ciao Darwin 7: dal Grande Fratello alle accuse di Berlusconi.

Classe 1981, la veneta Giovanna Rigato nel 2006 partecipò alla sesta edizione del Grande Fratello. Per lei, che comunque aveva già partecipato ad alcune trasmissioni Mediaset come componente del corpo di ballo, quella era un’opportunità per sfondare nel mondo dello spettacolo.

Dopo appena otto giorni di permanenza nella Casa più famosa d’Italia, di fatto fu la prima a essere eliminata – dopo Danilo che durò nel reality un giorno – e quindi quell’esperienza non le ha portato particolare fortuna. Inoltre, qualche anno fa, fu coinvolta nello scandalo delle Olgettine e addirittura denunciata per tentata estorsione.

Cosa sapere sull’ex gieffina Giovanna Rigato

A novembre 2012, si inizia a parlare di lei non solo per le sue doti artistiche, ma appunto per il coinvolgimento nel caso Ruby. In un’intervista a margine di un’udienza sostenne di percepire 50mila euro da Mediaset. Da lì a poco venne poi denunciata da Silvio Berlusconi. Secondo i legali dell’ex premier, infatti, la giovane donna si sarebbe presentata ad Arcore con un amico. Avrebbe chiesto a Berlusconi prima 500 mila euro e poi un milione, sostenendo che in caso contrario avrebbe fatto dichiarazioni compromettenti.

Laureata allo IULM di Milano in relazioni pubbliche e pubblicità, Giovanna Rigato – prima della vicenda giudiziaria che l’ha vista coinvolta – aveva partecipato prima ad alcune trasmissioni televisive di Canale 5, come ospite fissa, quindi era stata inviata di svariati programmi TV come “Verissimo” e “Lucignolo”. Giornalista pubblicista dal 2008, dopo qualche anno di silenzio, la giovane era tornata a Ciao Darwin, quindi la denuncia e la scomparsa dai palcoscenici televisivi. In ogni caso, ancora oggi, l’ex Olgettina è molto attiva su Instagram, dove ha 240mila follower e pubblica molte foto, anche provocanti. Tra le relazioni passate che le sono state attribuite, quella col controverso critico d’arte Andrea Dipré.