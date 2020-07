Celta Vigo Betis LaLiga Santander: streaming formazioni diretta

La partita tra Celta Vigo e Betis è valida per la giornata 34 di LaLiga Santander: streaming in diretta e in tv, dove vederla, Dazn e formazioni.

Si apre oggi alle 17.00 la 34esima giornata di LaLiga Santander, giunta al rush finale con le ultime cinque sfide in cui è vietato sbagliare sia per lotta ai piani alti che per chi non vuole retrocedere. Nella lotta retrocessione sono coinvolte Celta Vigo e Betis che si giocano una bella fetta di campionato oggi.

Il match di questo pomeriggio sarà visibile solo per gli abbonati a Dazn. Le due squadre sono divise da soli tre punti, con la formazione di casa che insegue e che è reduce da una pesante sconfitta con il Maiorca, dopo essere riuscita a fermare addirittura il Barcellona.

Celta Vigo Betis: come vederla in streaming e in diretta tv

Il match che si gioca questo pomeriggio al Balaídos di Vigo tra la squadra di casa e il Betis è solo su Dazn. Il match è apertissimo a qualsiasi risultato.

Fischio d’inizio dunque alle 17.00 per questa sfida tra due squadre che devono tentare di salvarsi e che ce la metteranno tutta per non deludere i propri tifosi, costretti a vedere da casa la partita. Infatti, ancora oggi le partite vengono giocate a porte chiuse per le norme contro il Coronavirus.

Celta Vigo Betis in diretta: le formazioni di questo pomeriggio

Queste le scelte fatte dai due allenatori in vista dell’incontro di questo pomeriggio:

CELTA VIGO (4-2-3-1): Rubén Blanco; Kevin Vazquez, Araujo, Murillo, Olaza; Yokuslu, Bradaric; Iago Aspas, Rafinha, Santi Mina; Smolov.

BETIS (4-2-3-1): Joel Robles; Emerson De Souza, Mandi, Feddal, Alex Moreno; Carvalho, Guido Rodriguez; Canales, Juanmi, Joaquín; Loren Moron.