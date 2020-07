Carlo Conti, il disastro in diretta a Top Dieci: cade per terra

Una puntata a dir poco movimentata l’ultima di Top Dieci, il divertente show di Carlo Conti andato in onda su RaiUno.

Puntata molto frizzante con le due squadre composte da personaggi divertenti che si sono divertiti e hanno fatto ridere non solo il pubblico, ma anche Carlo Conti stesso.

Due i momenti di maggiore ilarità della serata- Il primo quando Sergio Friscia in preda all’irresistibile voglia di ballare la musica dance del 1979 è salito sul tavolo rischiando di fare la fine di Gerry Scotti a Striscia la Notizia e rompendo alcune parti della scenografia. Risa a non finire mentre Conti teneva in mano le due liste di plastica cadute dal tavolo.

Poi a fine puntata è lo stesso conduttore protagonista di un momento di grande ilarità. Nel mostrare uno dei dolci dell’ultima classifica, Conti solleva il piatto e fa cadere a terra la torta che stava mostrando al pubblico.

Risate a non finire da parte degli ospiti e dello stesso Conti che a fatica porta poi a termine il programma. Uno show molto divertente e piacevole che, ne siamo sicuri, sarà riproposto anche nella prossima stagione televisiva.