Belen, la showgirl argentina è a Napoli: incontrerà De Martino?

Giorni frenetici tra Belen e Stefano De Martino. Nella serata di ieri l’ex della showgirl argentina ha voluto subito spegnere le indiscrezioni per una presunta storia con Alessia Marcuzzi, rilanciata da Dagospia. Ma ancora la modella sudamericana vuole stuzzicare con numerose storie su Instagram: pochi minuti fa ha pubblicato alcune stories sul social direttamente dal porto di Napoli con un vassoio pieno di graffe dello Chalet Ciro, luogo rinomato nella città partenopea.

Belen, i fans in delirio: incontro con De Martino?

I followers ora vorrebbero sapere con certezza il perché del suo arrivo a Napoli, proprio dove lavora il suo ex De Martino, conduttore di Made in Sud. Tra di loro c’è anche da valutare la situazione del piccolo Santiago, che ora dovrà trascorrere del tempo alternato con sua madre e con suo padre. Un caos familiare che ha messo in delirio anche i tantissimi fans, che si staranno chiedendo le novità che potrebbe avvenire nelle ultime ore. Infine, Dagospia ha rilanciato oggi con nuove indicazioni svelando che Belen abbia scoperto il tradimento dall’iPad che lui aveva collegato all’iPhone.