Alba Parietti attaccata su Instagram: “Manchi di rispetto, non mettere certe cose”

Alba Parietti è stata duramente criticata per l’ultimo post pubblicato. Alcuni utenti l’hanno accusata di mancanza di rispetto.

Come tutti i vip di questi tempi, anche Alba Parietti cura il proprio profilo Instagram con dedizione. Sulla sua pagina è possibile osservare foto appartenenti al proprio lavoro, o scene e aspetti della sua quotidianità. Anni di lavoro in televisione e non solo hanno permesso alla soubrette di permettersi uno stile di vita agiato e nasconderlo equivarrebbe a mostrare qualcosa di diverso dalla verità.

Molti utenti social questo lo capiscono e non si soffermano certo a commentare in modo critico la foto di una villa, di un abito elegante o di una gita in barca. Ma Internet e soprattutto Instagram sono luoghi strani, in cui le persone esprimono a ruota libera i propri pensieri e le proprie perplessità. Accade dunque che di tanto in tanto ci siano delle polemiche che probabilmente non avrebbe senso esistessero.

Alba Parietti criticata: “Manchi di rispetto”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alba Parietti Officialpage (@albaparietti) in data: 3 Lug 2020 alle ore 11:00 PDT



Questo è il caso dell’ultimo post della Parietti. Nella foto si vede l’immagine di una bella piscina e accanto la soubrette scrive: “L’attesa ha qualcosa di magico”. Proprio l’aver mostrato la lussuosa piscina ha dato fastidio ad un’utente, la quale le ha scritto: “Carissima Alba lo sappiamo che hai una villa con piscina e non ti manca niente!! sei stata fortunata nella vita pero ci sono persone come me che sono operaie e tante cose non se le possono permettere io eviterei di pubblicare tante cose anche per rispetto”.

Alba non ha risposto alla critica, anche perché l’utente l’ha espressa in modo educato. A difenderla però ci hanno pensato le fan. Una di loro ha scritto: “È inutile attaccare il prossimo perché vuole condividere benessere e positività, l’invidia fa male a chi la prova meglio ignorare a volte…”. Un’altra ha aggiunto: “Chi visita il profilo di Alba e la vorrebbe ipocrita proprio non lo capisco, perché perdere tempo. Ostentare è un altra cosa, semplicemente lei è quello che è ed è il suo bello”.