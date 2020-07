Toninelli, lite con alcuni giovani: perde la calma e se ne va

Danilo Toninelli è stato protagonista di un’accesa lite con un gruppo di giovani nei pressi di un bar di Roma. Il deputato del Movimento 5Stelle è stato duramente attaccato

Momenti davvero concitati con protagonista anche il deputato del Movimento 5Stelle Danilo Toninelli. Un gruppo di giovani si è avvicinato a lui nei tavolini di un bar di Roma con un filmato che è stato pubblicato proprio sui social. Lo stesso politico ha svelato: “Bisogna guardare i fatti, non le alleanze, prima facevano le porcate, ora non più”. Poi Toninelli ha perso le staffe e, tra parolacce, è andato via: “Sono lì dentro da 7 anni per difendere anche i vostri interessi e mi dimezzo lo stipendio. Non venite a rompermi i coglioni”. Il tema iniziale della discussione era l’alleanza con il Pd e la coerenza del M5s.

Toninelli, la replica di Salvini

Lo stesso leader della Lega, Matteo Salvini, ha preso di mira lo stesso deputato del Movimento 5Stelle pubblicando sul suo profilo social l’acceso dibattito con il gruppo di ragazzi con la seguente didascalia:” Come avete potuto allearvi col PD?”