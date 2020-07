Test psicologico, cosa vedi: un’esplosione o due figure?

In questo semplice test psicologico è possibile vedere sia un’esplosione che due figure: quello che noti per prima svela in parte la tua personalità.

L’oggettività è un concetto astratto che si basa su una media delle percezioni dei singoli. Tutti noi, infatti, abbiamo una visione personale di ciò che ci circonda. Tale percezione del reale è filtrata dalla nostra esperienza, grazie alla quale riusciamo a categorizzare e suddividere ciò con cui ci confrontiamo ogni giorno. Il nostro cervello, dunque, ci permette di elaborare le immagini che vediamo in modo tale da permetterci di analizzare le situazioni e comprenderle.

Cosa succede se ciò che vediamo ha una forma indefinita o sconosciuta? Il nostro cervello la raffronta con ciò che conosciamo e ci offre un’interpretazione di ciò che stiamo vedendo. Su questo meccanismo di proiezione mentale si basa il test di Rorschach, ma anche la psicologia Gestalt. Il primo è un modello estremizzato e incompleto, poiché si basa su delle macchie che non hanno una forma definita. Il secondo, pur sfruttando le proiezioni mentali, propone delle immagini i cui contorni sono indefiniti.

Test psicologico: esplosione o due persone?

L’immagine che vi proponiamo oggi e che potete osservare all’inizio dell’articolo è più simile al modello portato avanti nella psicologia Gestalt. In questa è possibile vedere un’esplosione che somiglia alla nube fungina creata da una bomba atomica, oppure una coppia di amanti che si sfiorano le labbra. Scopriamo cosa ci dice il vedere un’immagine piuttosto che un’altra.

Se vedete la coppia siete dei soggetti ansiosi e introspettivi. Probabilmente state a pensare troppo a ciò che vi succede attorno, arrovellandovi su problemi che sono minori o che non esistono affatto. Spesso dai troppo peso a discussioni e frasi, ma dopo ti accorgi del fatto che probabilmente non avevano il significato a cui avevi pensato.

Se al contrario vedete l’esplosione siete delle persone che necessitano del supporto degli altri. Spesso critici con voi stessi, tenete per voi ansie e preoccupazioni, in modo tale da non mostrare agli altri le vostre debolezze. All’esterno, infatti, vi mostrate sempre pacati ed equilibrati.