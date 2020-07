Temptation Island, subito falò per Alessandro e Sofia: cos’è successo

Temptation Island comincia con il botto: Alessandro e Sofia andranno a confronto nel falò dopo soli 3 giorni di permanenza sull’isola.

La prima settimana di Temptation Island è stata caratterizzata dalle tensioni tra Sofia e Alessandro. La coppia è giunta al programma per le perplessità dell’uomo sulla compagna. Lui ha 47 anni ed è papà di due figli di 20 e 24 anni; Lei ne ha solo 30 di anni, ma ha anche lei alle spalle un matrimonio fallito ed è madre di due bambini di 9 e 7 anni. In passato Sofia ha tradito Alessandro e l’uomo adesso non sa se può riporre la sua fiducia nella donna o meno.

Il loro percorso all’interno dell’isola della tentazione è cominciato con una delusione per Sofia. Alessandro, infatti, ha ripetuto in più di un’occasione ad una tentatrice che prova ancora un grande affetto per l’ex moglie (con la quale è rimasto in ottimi rapporti) e lo proverà sempre. Sentirlo parlare in quel modo della ex ha fatto piangere Sofia, la quale si è andata a confidare con le altre compagne.

Temptation Island: Alessandro e Sofia lasciano l’Isola?

Dopo essersi lasciata andare ad un pianto consolatorio, Sofia ha deciso di approfondire la conoscenza con un tentatore. Proprio le discussioni con questo, però, hanno fatto infuriare Alessandro, il quale ha richiesto il confronto al Falò. L’uomo ha perso la pazienza quando ha sentito Sofia che mentiva al tentatore: la donna, infatti, ha detto all’uomo di non aver mai tradito Alessandro, quando proprio il tradimento della donna è il motivo della loro presenza a Temptation Island. Infuriato per la bugia di Sofia, Alessandro ha chiesto il confronto immediato e successivamente si è andato a confidare con Nicola Amoruso.