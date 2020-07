Temptation Island, Andrea si confessa: “Non voglio perdere Anna”

Le rivelazioni di Andrea che ha confessato le preoccupazioni a Uomini e Donne Magazine: reazione furiosa alla prima puntata di Temptation Island

Prima puntata già bollente di Temptation Island, arrivato alla settima edizione con la conduzione di Filippo Bisciglia. Ci sono state le prime conoscenze con Antonella Elia e Pietro e Manila e Lorenzo che non hanno creato particolari problemi a differenza della coppia formata Anna e Andrea con alcuni gesti rabbiosi. Lo stesso ragazza così ha svelato in un’intervista al settimanale Uomini e Donne Magazine: “Avverto la paura di perdere Anna, anche se non c’è motivo. Meglio fare una chiacchierata di confronto che iniziare subito con il piede di guerra”. La stessa Anna ha rivelato ottime indicazioni su Andrea: “Non voglio essere ossessiva quindi cerco di indagare senza che lui se ne accorga. Sono una sorta di investigatrice privata. Leggo il telefono, mi informo su di lui da persone che conosco”.

Temptation Island, la reazione di Andrea e la replica di Anna

Così lo stesso Andrea ha proseguito: “Ho paura di me. Sono più giovane di Anna e potrei cadere in tentazione, lasciarmi trasportare dagli eventi”. Nella prima puntata c’è stata una prima reazione davvero furiosa del ragazzo che al pinnetu ha conosciuto un aspetto di Anna che non conosceva. La stessa donna ha svelato alle compagne: “Io sono un’attrice nata, sono diabolica. Io so giocare. Gli devo far venire l’ulcera. Non cerco il fidanzatino. Per ottenerlo farò di tutto. Lui è tanto geloso, con la gelosia so cosa ottenere. Lo devo scuotere”.