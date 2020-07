Stefano De Martino, Emma rompe il silenzio: “Nessun mistero” – VIDEO

Nuovo gossip sulla vita privata di Stefano De Martino, Emma Scalondro rompe il silenzio sulle illazioni: “Nessun mistero, foto tagliate ad arte”.

Emma Scalondro, la consulente d’immagine che è stata ‘scambiata’ dal settimanale Nuovo per la nuova fiamma di Stefano De Martino, ha deciso di dire la sua su questa vicenda. Come noto, tutto nasce da una foto in barca pubblicata dalla rivista diretta da Riccardo Signoretti.

Leggi anche –> Stefano De Martino: gita in barca con una misteriosa bionda – VIDEO

In questa foto, si notano l’ex di Belen e quella che è stata definita subito come ‘una misteriosa bionda’. Già ieri l’ufficio stampa del ballerino e conduttore di Made in Sud aveva voluto precisare come stavano le cose, sottolineando chi fosse in realtà quella ragazza.

Leggi anche –> Stefano De Martino, la ‘misteriosa bionda’ è fidanzata ma non con lui

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

L’altro chiarimento sull’ennesimo gossip che riguarda il ballerino da qualche settimana a questa parte – dopo la nuova rottura con Belen, insomma – lo dà la diretta interessata, ovvero la bionda fotografata con lui. Si chiama appunto Emma Scalondro e a Fanpage.it ha spiegato: “In realtà non c’è molto da dire. In barca eravamo in 4 tra cui il mio ragazzo, amico di Stefano. Le foto sono state ritagliate su misura per far uscire un qualcosa che non esiste!”.