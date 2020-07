Stasera in tv – Top Dieci con Carlo Conti: ospiti e anticipazioni sullo show

Top Dieci è il nuovo show di Rai 1 condotto da Carlo Conti che gioca con le classifiche: tutte le anticipazioni e gli ospiti dell’ultima puntata in onda oggi, 3 luglio

Il numero 10 è il protagonista del nuovo game show di Rai 1 che, con Carlo Conti al timone, affronta curiosità inesplorate con tanti ospiti di rilievo. Top Dieci è approfondimento, entertainment, risate e Vip che si fondono in un varietà che vede la luce proprio nella Fase 2 di questa crisi sanitaria.

Scopriamo insieme cosa accadrà stasera su Rai 1 alle ore 21.25.

Leggi anche –> Serena Rossi, chi è: età, vita privata, fidanzato e carriera dell’attrice

Top Dieci, l’ultimo appuntamento

Il nuovo programma di Rai 1 intitolato Top Dieci, che va in onda dagli studi televisivi Fabrizio Frizzi di Roma in prima serata, è giunto alla sua ultima messa in onda. Il varietà condotto da Carlo Conti ha riscosso grande successo, anche in un periodo difficile come quello che si deve all’emergenza sanitaria. Il game show vede due squadre, composte entrambe da tre personaggi dello spettacolo, sfidarsi su classifiche riguardanti ambiti di ogni tipo. In questa ultima messa in onda a contendersi la vittoria saranno la squadra composta da Sergio Friscia, Paolo Conticini e Gabriele Cirilli (i Tali e quali) e quella formata da Marisa Laurito, Tosca D’Aquino e Serena Rossi (i vesuviani).

Gli ospiti della serata saranno Carlo Verdone e Loredana Bertè, i quali si racconteranno attraverso le proprie classifiche personali.

Un esperimento ben riuscito

Top Dieci gioca sulle classifiche, non solo musicali. Si spazia, infatti, “dal costume all’attualità, dal cibo agli oggetti smarriti sui mezzi pubblici, dai nomi scelti dai genitori per le bambine nel 1960 e nel 2019 ai musei più visitati. Sarà un modo per raccontare le abitudini dell’Italia in diversi periodi della nostra storia”, ha raccontato Carlo Conti in video conferenza dalla sala Arazzi di Viale Mazzini.

E l’esperimento a quanto pare è piaciuto al pubblico italiano.

In ognuna delle messe in onda, Top Dieci ha fatto registrare uno share notevole. Protagonista assoluta rimane la cultura pop italiana, in tutte le sue sfumature, e l’Italia stessa che anche dal piccolo schermo dimostra di voler reagire al duro colpo inflitto dal Covid-19.