Stasera in tv | Raoul Bova in Ultimo – Caccia ai Narcos:...

Ultimo – Caccia ai Narcos, fiction con Raoul Bova, sarà in onda stasera in tv riadattata a film: trama, trailer e cast

Ultimo – Caccia ai Narcos, fiction con Raoul Bova, è una miniserie del 2018, tratta da una storia vera, e racconta le gesta del comandante Roberto Di Stefano. Concepita come suddivisa in due episodi, questa sera la miniserie verrà presentata come rieditata in un’unica pellicola, su Canale 5 ore 21.20.

Leggi anche –> Stasera in tv film – Le bugie scorrono nel sangue: cast, trama e trailer

Ultimo – Caccia ai Narcos, trama

Il Colonnello Ultimo sembra essere l’unico uomo capace di tenere testa a una delle organizzazioni criminali più ramificate e potenti del mondo.

Contrapporsi alla ‘ndrangheta calabrese e ai cartelli messicani, non è riuscito un gruppo di carabinieri inizialmente impegnati a fermare la temibile alleanza volta a portare una grande quantità di cocaina in Europa. A Tijuana, infatti, tutti coloro che si erano messi sulle tracce del Cobra, capo del cartello degli Zetas, erano stati scoperti e uccisi. Per questo motivo Adriana Ciampi, alta funzionaria dell’Interpol, ha scelto proprio Ultimo per proseguire una missione la cui sorte sembra ormai disperata.

La squadra che il colonnello sceglie sarà composta da Lucio, Nick e Giulia e sarà una missione sotto copertura quasi impossibile. Ultimo si spaccerà per Salvatore Artini, il proprietario di una ditta di import/export, che vuole sostituirsi a Rosario Lampada, nipote di un boss della ‘Ndrangheta in affari con El Cobra.

Cast:

Raoul Bova (Colonnello Roberto Di Stefano, detto Ultimo)

Nerea Barros (Laura Zunida Aguilar)

Ruben Zamora (El Cobra)

José Dammert (Santiago)

Alberto Basaluzzo (Capitano Lucio De Gregorio)

Luca Fiamenghi (Nick)

Giusy Loschiavo (Giulia)

Mayra Hermosillo (Commissario Monica Carvajal)

Pedro Hernandez Cruz (Zetaro)

Pier Giorgio Bellocchio (Rosario Lampada)

Turi Catanzaro (Carmine Lampada)

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI