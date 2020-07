Stasera in tv film – Le bugie scorrono nel sangue: cast, trama e trailer

Stasera in tv film – Le bugie scorrono nel sangue: cast, trama...

Le bugie scorrono nel sangue, film thriller del 2019, è interpretato da Robin Riker e Brooke Newton: tutte le anticipazioni sulla prima serata di Rai 2

Le bugie scorrono nel sangue, film del 2019 diretto da Rebekah McKendry, è interpretato da Robin Riker, Brooke Newton e altri attori che accompagnano lo spettatore in un thriller mozzafiato. La pellicola, stasera in televisione, sarà in onda su Rai 2 a partire dalle ore 21.20.

Scopriamo insieme la trama del film di oggi, 3 luglio.

Le bugie scorrono nel sangue, trama

Quando sua madre muore, Samantha stenta a elaborarne il lutto. La mancanza di quel legame tanto profondo è resa ancor più forte dalla condizione della giovane, la quale è incinta. Samantha, però, conosce anche la nonna materna Colleen, donna che non ha aveva mai incontrato e che provvidenzialmente sembra volerle tendere la mano proprio nel momento del bisogno. Secondo quanto raccontato, Colleen aveva rinunciato alla maternità abbandonando la madre di Samantha e, dunque, anche la possibilità di conoscere sua nipote. Tuttavia l’anziana, decisa a instaurare quel rapporto mai nato, giura di essere cambiata. La donna effettivamente inizia a ricoprire di affetto e di ogni premura Samantha, ma Brad, marito di Samantha, non smette di essere guardingo nei suoi confronti. Oltre alla veridicità della storia in sé, che ritiene poco verosimile, Brad inizia a rilevare sempre più incongruenze nel comportamento di Colleen. Samantha stenterà a credere al marito e questo porterà a una svolta imprevedibile.

Le bugie scorrono nel sangue, cast del film:

Robin Riker

Brooke Newton

Matthew Lawrance

Mary O’Neil

Jacon Young

Morgan Peter Brown

Makeda Declet

Austin Highsmith

Elissa Wagner

Caroline Williams

