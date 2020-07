Sergio Friscia, la vita segreta del comico che nessuno poteva immaginare

Uno degli showman più chiacchierati del momento si svela in un’intervista. Scopriamo insieme gli ultimi racconti del comico palermitano Sergio Friscia.

L’attore lanciato da Mezzogiorno in famiglia si concede ad un’intervista, rivelando particolari inediti sulla propria vita. Che cosa avrà raccontato? Scopriamo insieme i dettagli su Sergio Friscia che fino ad ora sono stati tenuti nascosti.

Leggi anche->Sergio Friscia, chi è: età, vita privata e carriera dello showman palermitano

Lo showman palermitano sembrerebbe essere proprio un buongustaio. Amante della propria terra e delle proprie origini, ha invitato i giornalisti all’ora di pranzo, offrendo un menù tutto siciliano. “Sono portatore sano d’appetito, da buon siciliano.” ha dichiarato davanti alla tavola colma di prelibatezze. Pare dunque che la buona cucina sia una delle cose che più preferisce l’attore.

Leggi anche->Mino Abbacuccio, chi è: età, carriera, vita privata del comico di Made in Sud

Il cinema, ha dichiarato Sergio, è la sua passione. “Mi diverte sempre molto, vorrei farne di più.” ha confessato, ricordando la vicina uscita de “Compromessi sposi”, il prossimo film che lo vedrà nel ruolo del comandante dei Carabinieri.

Leggi anche->Maxino, chi è il cantante e comico triestino: carriera e curiosità

La carriera televisiva non è stata immediata per Sergio. Precedentemente infatti ha lavorato come dj e animatore nei villaggi turistici. In seguito è passato ad un impiego per radio e televisione locali. La vita a quei tempi non è stata semplice per lui. “Vivevo in una stanza subaffittata in uno studio di architetti che non sapevano della mia presenza.” ha raccontato. L’uomo passava intere giornate fuori casa, potendo rientrare soltanto una volta arrivata l’ora di chiusura per lo studio. L’inizio di quelli che sono adesso per lui 30 anni di carriera conclamati, è stato il provino per “Macao“. Da lì in poi Sergio ha potuto iniziare a costruire la carriera che tanto sognava da bambino.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Sergio Friscia e la carriera scolastica: “Sono l’unico caso di bambino espulso dall’asilo”

Sergio ha raccontato dettagli inediti sulla propria vita. il più interessante è senza dubbio la sua espulsione dall’asilo. “Sono l’unico caso di bambino espulso dall’asilo: troppo irruento.” ha dichiarato l’uomo. Passava le ore a raccontare alla maestra e ai compagni delle fantasiose storie, che inventava di punto in bianco di sana pianta. Nemmeno le superiori sono state per lui un periodo di particolare successo. “Qualsiasi cosa succedesse, le note sul registro le prendevo io.”