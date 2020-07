Forte esplosione di una caldaia in un hotel di Roma, paura nella Capitale: sul posto pompieri e ambulanze, ci sono diversi feriti.

Esplosione di una caldaia in un hotel in zona piazza Bologna a Roma. Lo riferiscono i vigili del fuoco aggiungendo che ci sarebbero feriti. Tre persone sono state portate in ospedale dal 118: due sono arrivate al pronto soccorso in codice verde e un terzo in codice giallo per traumi.