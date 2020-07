Oggi in tv – DayDreamer, le anticipazioni del 3 luglio

Appuntamento da non perdere oggi, venerdì 3 luglio 2020, con una nuova puntata di DayDreamer in onda su Canale5: ecco tutte le curiosità

Imperdibile appuntamento con DayDreamer con la puntata di oggi venerdì 3 luglio in onda su Canale5. Con l’aiuto di Ayhan e J.J. si è trovato il mandante dell’attacco a Can. Successivamente Sanem riesce salvare il suo capo scoprendo anche la presenza alle spalle di Emre. Così lui è pronta a svelare tutto a Can. La Aydin vuole anche perdere il suo lavoro, ma vuole raccontare la verità visto che è un segreto grande. D’altro canto Emre vuole salvare la sua reputazione ed è pronto anche ad una novità importante. Intanto Aylin non sa come rimediare a tutto e calmare il suo fidanzato che ha scoperto che dietro i problemi di Can c’è il suo zampino.

Oggi in tv – DayDreamer, le curiosità

Sanem ha fatto di tutto per salvare Can parlando con la persona giusta che ha trovato così chi ha incastrato il fotografo. La ragazza ha chiesto aiuto a Ayhan, che grazie anche alla collaborazione di Ceycey, ha scoperto prima l’indirizzo dell’hacker, per poi risolvere i vari problemi al fotografo. Con le prove riscontrate che sono riusciti a trovare, per Can sono decadute tutte le accuse con la commissione anche propensa a ridargli la sua licenza riammettendolo nel loro esclusivo Club. Appuntamento da non perdere oggi in onda su Canale5 con una nuova puntata di DayDreamer con tutte le clamorose novità.