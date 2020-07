Nuove linee guida per un’attenta attività sessuale. Sul sito della città di New York sono apparsi diversi suggerimenti durante il periodo dell’emergenza

L’emergenza Coronavirus ha messo in crisi ogni settore dell’economia. E anche il sesso e i rapporti intimi hanno avuto un effetto. Così nel pieno del Covid-19 sul sito della città di New York sono apparsi diversi suggerimenti per un’attenta attività sessuale: “Tu sei il tuo partner sessuale più sicuro. La masturbazione non diffonderà il Covid-19, specialmente se lavi le mani (e ogni sex toy) con acqua e sapone per almeno 20 secondi prima e dopo il sesso”. Negli Stati Uniti continuano ad aumentare in maniera esponenziale i casi positivi senza trovare così una soluzione dettagliata.

New York, le novità sui rapporti intimi

Pochi giorni fa il documento è stato anche aggiornando svelando di limitarsi ai rapporti di coppia perché “3 (o più persone) sono assolutamente un assembramento. I contatti stretti con più persone dovrebbero essere evitati. Bisogna limitare le dimensioni della vostra lista degli ospiti e frequentare un partner sessuale regolare. Inoltre, vanno scelti luoghi aperti e ventilati”. Infine, nel documento si può leggere: “Bisogna indossare una mascherina, di evitare i baci e di non toccare occhi, naso e bocca senza essersi lavati le mani”.