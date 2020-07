Marisa Laurito, chi è l’ex marito Franco Cordova: età, lavoro, foto

Chi è l’ex giocatore Franco Cordova, detto Ciccio, sposato con la celebre attrice e conduttrice televisiva italiana Marisa Laurito.

Franco Cordova, detto Ciccio, nasce a Forlì da una famiglia napoletana il 21 giugno 1944 ed è un ex calciatore italiano, che ha giocato come centrocampista. E’ cresciuto calcisticamente prima nel Flegrea, durante il campionato 1962/63 si trasferisce alla Salernitana e l’anno successivo è stato acquistato dal Catania facendo il suo ingresso in serie A.

Durante le due stagioni in Sicilia ha giocato solo 10 partite, per essere ingaggiato poi dall’Inter di Herrera, con il quale ha festeggiato la vittoria dello scudetto e dell’Intercontinentale del 1965. Per l’anno successivo è stato ceduto al Brescia, dove ha potuto giocare con continuità oltre 20 presenze. Nel 1967 si trasferisce alla Roma di Alvaro Marchini, diventando un leader per la squadra giallorossa e trovando l’amore con Simona Marchini, figlia del presidente della Roma. Nel 1968/69 ha vinto la seconda Coppia Italia della Roma, il suo primo trofeo con la squadra. Tre anni dopo, invece, guadagna da capitano il trofeo Anglo Italiano. In totale ha giocato con la Roma 212 partite, molte con la fascia di capitano.

Franco Cordova, la fine della carriera e il secondo matrimonio

Franco Cordova è andato via dalla Roma nel 1976, quando passa alla Lazio, giocando con la squadra per tre stagioni quasi sempre da titolare: colleziona 85 presenze e 2 gol. Ha chiuso la carriera nel 1980 con l’Avellino, a seguito della squalifica di un anno per il suo coinvolgimento nel calcioscommesse. E’ stato sposato dal 2001 al 2002 con Marisa Laurito, attrice, showgirl, cantante e conduttrice televisiva italiana.

