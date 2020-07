Marisa Laurito, chi è il compagno Pietro Perdini: “Perché non ci sposiamo”

Sono Marisa Laurito e il compagno Pietro Perdini ad essere stavolta oggetto di discussione. Scopriamo insieme le rivelazioni e gli ultimi gossip.

Marisa Laurito e Pieto Perdini, sono questi i due nomi che emergono dal programma Top Dieci di Carlo Conti in onda su Raiuno. La trasmissione andrà in onda in prima serata oggi, venerdì 3 luglio 2020. Marisa e Pietro saranno senza dubbio due degli indiscussi protagonisti dell’ultima puntata.

Sono una coppia felice e il loro amore va avanti da ben 19 anni. Ma per quale motivo ancora non si parla di matrimonio? Sono tanti i dubbi che i fan nutrono nei confronti dei due. Finalmente però è arrivata una risposta da parte della Laurito. Scopriamola insieme.

“Non ci siamo ancora sposati.” ha dichiarato Marisa parlando del rapporto con il compagno. Eppure la donna non sembrerebbe vivere male la situazione. “C’è tempo fino agli 85 anni.” ha aggiunto. Dunque nessuna fretta, a quanto pare, da parte della coppia. Una cosa però è certa: “Ci sposeremo sicuramente sul mare.” ha asserito lei.

Non è stato un amore a prima vista quello tra Marisa e Piero. L’attrice sembrerebbe infatti essersi fatta corteggiare un bel po’ dal compagno. La Laurito, ai tempi del primo incontro con Perdini, infatti, aveva ben altri grilli per la testa. “Soffrivo pene d’amore.” ha confessato. Nonostante tutto però, l’uomo ha trovato comunque il modo di fare breccia nel cuore allora sofferente di Marisa.

Pietro Perdini, compagno di Marisa Laurito: chi è

Pietro Perdini è il compagno della celebre attrice Marisa Laurito. Quello che sappiamo sul suo conto proviene soprattutto dai racconti della fidanzata stessa. “Vendeva utensili da cucina in tutto il mondo” ha dichiarato l’attrice, riferendosi alla carriera di Pietro. “È stato un leader del settore, ma ora è in pensione.” Siamo dunque tutti in attesa di scoprire gli sviluppi futuri della loro storia d’amore. Le nozze sulla spiaggia rimangono l’evento più atteso.