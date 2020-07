Marica Pellegrinelli, ex moglie del cantante Eros Ramazzotti, sembra aver ritrovato l’amore. Lo fa con un modello bergamasco come lei, Paul Ferrari.

Marica Pellegrinelli, ex moglie del cantante Eros Ramazzotti, con il quale ha avuto due figli, oggi sembra aver ritrovato l’amore. Il settimanale Oggi l’ha fotografata in un ristorante milanese in atteggiamenti intimi insieme al modello bergamasco classe Paul Ferrari.

LEGGI ANCHE -> Eros Ramazzotti Marica Pellegrinelli | “Sono tornati insieme”

LEGGI ANCHE -> Marica Pellegrinelli non ci sta. Si arrabbia: “Rispettatemi”

Paul Ferrari è nato il 14 agosto 1989 a Bergamo, vive a Milano e si sposta in giro per l’Europa grazie al suo lavoro da modello. Sfila nelle maggiori passerelle sia per marchi di intimo che di alta moda, tra cui il brand Armani, tra Parigi, Londra, Barcellona e Milano. Ha lavorato per la campagna di Intimissimi Uomo, per la Wycon Cosmetics insieme alla bellissima Blanka Berki, per Cisalfa Sport, la fragranza “Sì” di Giorgio Armani e Acqua di Parma. Con Marica Pellegrinelli, Paul ha realizzato una campagna per Kampos, un marchio di costumi da bagno ispirato al lusso e all’idea di riciclo, sull’isola di Panarea e, a quanto viene riportato da alcune fonti, Marica sembrerebbe essere rimasta affascinata dallo sguardo penetrante del giovane.

LEGGI ANCHE -> Eros Ramazzotti con Marica Pellegrinelli, ritorno di fiamma tra i due

Nasce una nuova coppia: Paul Ferrari e Marica Pellegrinelli

Paul Ferrari è stato fotografato in atteggiamenti complici a cena con la modella Marica Pellegrinelli in un ristorante di Milano. I due si accarezzavano le guance, sembravano intimi e, a fine serata, è scoccato anche il bacio. E’ partito il gossip sulla presunta relazione tra i due che, di cose in comune, ne hanno molte: sono coetanei, conterranei ed entrambi bellissimi. Che abbiano trovato l’amore?

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!