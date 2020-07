Giovanna Abate, crisi con Sammy? Spunta una lunga riflessione

Possibili novità importanti per quanto riguarda la storia d’amore di Giovanna Abate con Sammy: una lunga riflessione su Instagram fa riflettere

Una lunga riflessione di Gabriel Garcia Marquez nelle storie di Giovanna Abate, che non starebbe vivendo un ottimo momento con Sammy: “Quanti uomini ho sentito dire che desiderano una donna intelligente nella loro vita!.. Io li incoraggierei a pensarci bene. Le donne intelligenti Prendono decisioni da sole, hanno desideri propri e mettono limiti. Tu non sarai mai il centro della sua vita perché questa gira intorno a se stessa. Una donna intelligente non si lascerà manipolare né ricattare,lei si assume responsabilità. Le donne intelligenti mettono in discussione, analizzano, litigano, non si accontentano, avanzano. Quelle donne hanno avuto una vita prima di te e sanno che continueranno ad averla una volta che te ne sarai andato. Lei avvisa, non chiede il permesso. Queste donne non cercano nella coppia un leader da seguire, un papà che risolva la vita, né un figlio da salvare.

Loro non vogliono seguirti né segnare la strada a nessuno,

Vogliono camminare accanto a te. Lei sa che la vita senza violenza è un diritto, non un lusso né un privilegio. Loro esprimono rabbia, tristezza, gioia e paura allo stesso modo,

Perché sanno che la paura non le rende deboli nello stesso modo in cui la rabbia non le rende “maschili”. Queste due emozioni e le altre, tutte insieme, la rendono umana e basta! Una donna intelligente è libera perché ha lottato per la sua libertà.

Ma non è una vittima, è sopravvissuta. Non cercare di incatenarla perché lei saprà come scappare. Soprattutto quelle che hanno affrontato situazioni del genere in passato. La donna intelligente sa che il suo valore non risiede nell’aspetto del suo corpo.

Pensaci due volte prima di giudicarla per età, altezza, volume o comportamento sessuale, perché questa è violenza emotiva e lei lo sa. Quindi: prima di dire che desideri una donna “intelligente” nella tua vita, chiediti se sei davvero disposto ad “ inserirti” nella sua. _ Gabriel Garcia Marquez _”.

Giovanna Abate, novità in arrivo

La coppia nata nella scorsa edizione di Uomini e Donne non si è fatta più vedere sui social insieme. Non ci sono foto e filmati insieme con i due che trascorrono le giornate senza parlare di loro. Una situazione davvero complicata e nuova che ha fatto allarmare i tanti followers.