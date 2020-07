Emma Marrone, selfie al mare: “Non fartele queste foto…”

Per la cantante salentina Emma Marrone, selfie al mare e relax visto il fermo dei live in tutta Italia: “Non fartele queste foto…”.

La cantante Emma Marrone, come gran parte degli artisti, a causa del lockdown da Coronavirus e delle nuove norme sullo spettacolo, ha dovuto fermarsi. Saltato in particolare il concerto all’Arena di Verona per festeggiare coi fan i dieci anni di carriera.

Così, la bella cantante salentina in questi giorni si gode il mare, a cui dice di essere “sempre grata”. Il suo selfie in spiaggia pubblicato su Instagram ha fatto il pieno di like. In molti ammirano la nota artista non solo per le sue doti canore. Non mancano infatti di complimentarsi con lei.

La cantante Emma Marrone si gode il mare: follower divisi

Qualcuno osserva come la cantante sia davvero molto affascinante: sono decine e decine i commenti e gli apprezzamenti su di lei. “Sei la bellezza vera, senza filtri e senza filler”, uno degli ultimi commenti che le sono arrivati su Instagram, mentre qualcuno la difende da chi sostiene che avrebbe un fisico da camionista.

Si legge in uno dei messaggi infatti: “Vorrei dicessero a me che sono poco sensuale e che ho le spalle di un camionista…”. Non manca però l’hater di turno a sostenere che a suo avviso questo tipo di foto Emma Marrone non dovrebbe farle. Scrive infatti un utente: “Sarai brava a cantare ma non fartele queste foto, sfiguri. Sei bella e non ne hai bisogno”. Un messaggio che non è certo di facile comprensione.