Bianca Guaccero, la scenata di gelosia a Nicola Ventola: il racconto

Una telefonata inaspettata durante la puntata di “Detto e Fatto” con protagonista Nicola Ventola, ex proprio della conduttrice Bianca Guaccero: il retroscena

Oggi, venerdì 3 luglio, ci sarà l’ultima puntata di “Detto e Fatto” con la conduzione di Bianca Guaccero. Ieri durante “Superclassifica Jon”, con lo spazio dedicato al gossip con Jonathan Kashanian, si stava parlando di alcune storie d’amore del passato con il riferimento anche alla Guaccero che ha svelato dopo l’intervento telefonico inaspettato dell’ex Inter Nicola Ventola: “Io e lui siamo stati fidanzati cinque anni quando eravamo più piccoli. Ci comprammo insieme una tastiera con le basi musicali. Io mi esercitavo mentre lui era in ritiro con la squadra. Con gli amici e gli altri calciatori facevamo le serate karaoke”.

Bianca Guaccero, la storia con Ventola

Lo stesso ex attaccante dell’Inter, protagonista nelle ultime ore insieme a Vieri e Adani di un tormentone estivo, ha rivelato: “Bianca è speciale. Lo sarà sempre per me. Era molto gelosa, questo posso dirlo. Una volta mi ha lanciato un bicchiere di vino rosso sulla camicia bianca. Non mi ricordo il motivo…”.

E così la stessa conduttrice ha rivelato: “Lo ricordo io. Era arrivato il messaggio di una ragazza sul tuo cellulare. Allora io ‘inciampai’ e versai il vino sulla camicia. Poi ho salutato tutti dicendo: “E ora, buonasera a tutti’. Una grande uscita di scena”. Infine, lo stesso Ventola, attualmente single, ha rivelato che continua a vedersi con la Guaccero: “Noi ci vediamo sempre in Puglia ad agosto… ma con amici. Siamo in tanti!”. Nel salutarlo la Guaccero ha affermato: “Ti voglio bene”.