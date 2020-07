Belen Rodriguez, il lato b infiamma Instagram e lei predica: “Calma”

La strepitosa Belen Rodriguez comincia la stagione balneare con uno scatto in barca che lascia i fan privi di aggettivi per complimentarsi.

La fine della storia con Stefano De Martino è ormai archiviata definitivamente e Belen ha deciso di concedersi un po’ di relax in barca a largo di Capri. Dopo le settimane passate a Milano con familiari e amici la bella argentina ha pensato che era giunto il momento di cambiare aria e concedersi una parentesi estiva che le permettesse di staccare la spina.

Ovviamente anche in questo caso il gossip non è cessato e già si parla di una nuova relazione, questa volta con l’imprenditore campano Gian Maria Antinolfi. Se si tratti dell’ennesima indiscrezione priva di fondamento o della verità, non è dato saperlo. Belen, infatti, seguendo la linea di questo periodo, ha deciso di ignorare bellamente i rumor e di godersi le vacanze.

Belen Rodriguez, lato b infiamma il Web: “Calma”

Visualizza questo post su Instagram 𝐶𝑎𝑙𝑚𝑎, 𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑙𝑚𝑎…. Un post condiviso da 𝑩𝒆𝒍𝒆𝒏 (@belenrodriguezreal) in data: 3 Lug 2020 alle ore 11:06 PDT

In realtà in queste ore i fan della soubrette argentina non si stanno curando molto della sua vita sentimentale. Belen, infatti, ha distolto l’attenzione di molti pubblicando un post Instagram che ha infiammato i già bollenti spiriti dei suoi adulatori. La foto, scattata dalla barca su cui si trova, mostra la Rodriguez distesa di spalle mentre il sole le bacia la pelle.

Non molti però notano la bellezza del mare circostante e del panorama, né tanto meno l’effetto del sole sulla pelle della modella. L’attenzione dei più infatti è catturata dal lato b di Belen che in effetti è difficile da non notare. Nel commento alla foto lei scrive: “Calma, tutto resta tranquillo”, ma come gli fa notare qualcuno dei suoi follower in riferimento alla sua straordinaria bellezza: “Niente è calmo”.