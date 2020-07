Belen a Capri da Gian Maria Antinolfi: nuovo amore per la showgirl?

Belen Rodriguez è stata vista partire alla volta di Capri per il weekend per festeggiare il compleanno di Gian Maria Antinolfi, spesso visto ultimamente in sua compagnia.

Belen Rodriguez sembra essere partita per Capri, dove trascorrerà il weekend. La showgirl argentina non ha ancora voluto svelare le ragioni della sua separazione con l’ex Stefano De Martino. Da allora sono moltissime le speculazioni sull’ex ballerino: prima è stato avvistato in barca in compagnia di alcune ragazze, poi fra le braccia di una ex ballerina e di una conduttrice più grande di lui.

Stefano De Martino, però, non è l’unico su cui si specula in questi giorni, perché anche la bella Belen Rodriguez è finita nel mirino del gossip: quando è stata avvistata baciarsi ed abbracciarsi con Mattia Ferrari il mondo del gossip si è infiammato e urlava già al fidanzamento. Per far cessare le indiscrezioni la showgirl, aiutata dal figlio Santiago, ha spiegato che Mattia è un carissimo amico, per giunta gay. Questo weekend, però, si recherà a Capri dove avrà luogo il compleanno di Gian Maria Antinolfi, che è stato presentato alla Rodriguez proprio da Ferrari.

Belen Rodriguez e Gian Maria Antinolfi, nuovo amore?

Belen era già stata paparazzata nelle scorse settimane in compagnia del direttore delle vendite di Caravel, una delle aziende leader nel settore del pellame pregiato al servizio dell’alta moda. I due erano stati fotografati a cena insieme in un ristorante e Gian Maria Antinolfi si era presentato nella sua fuoriserie, con la quale aveva anche lasciato il locale. Che la bellissima showgirl argentina stia ritrovando la serenità insieme a Gian Maria?

