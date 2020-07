Al Bano choc a ‘La Vita in diretta’: “Spero che muoia, preparo il funerale”

Al Bano ha sorpreso i conduttori de ‘La Vita in diretta Estate’ quando, durante l’intervista ha espresso il suo parere con una frase d’impatto.

Nell’ultimo periodo Al Bano è stato spesso protagonista in televisione direttamente o indirettamente. In parte, infatti, è tornato al centro della cronaca mondana per la riappacificazione con Loredana Lecciso ed in parte è stato protagonista di molte comparizioni televisive, sia sull’argomento Covid-19 che per il compleanno ed altri aspetti della sua vita professionale.

Il cantante di Cellino San Marco ha espresso in più occasioni la sua ammirazione ed il suo riconoscimento per gli infermieri, i medici e gli operatori sanitari. Durante un collegamento con ‘La Vita in diretta‘, l’artista pugliese ha espresso la propria gratitudine cantando ‘Nel Sole’ di fronte alle finestre dell’Hotel in cui alloggiava il personale sanitario nel periodo del lockdown.

Al Bano esprime il suo odio per il Coronavirus: “Sto preparando il funerale”

L’impegno di Al Bano contro il Coronavirus non si è esaurito. Questa sera terrà un concerto al Policlinico di Bari accompagnato da un’orchestra sinfonica concessa dal sindaco della città pugliese. Lo scopo è quello di intrattenere per una sera medici e pazienti dell’ospedale che tanto hanno sofferto in questi mesi e che stanno riuscendo a vedere nuovamente il Sole dopo tanto tempo.

Proprio in occasione di questa bella iniziativa, Andrea Delogu e Marcello Masi (i conduttori de ‘La Vita in diretta Estate’) lo hanno intervistato. Immancabile l’opinione del cantante sul Coronavirus, sul quale non ha mancato di condividere il proprio odio con una frase che ha lasciato di sasso i due conduttori: “Sto preparando un funerale, e farò una grande festa per il funerale del Covid”.