Whatsapp, quante novità: dagli sticker animati alle videochiamate

Novità davvero importanti per quanto riguarda Whatsapp: ci saranno tante nuove funzioni come gli sticker animati e videochiamate di gruppo

Whatsapp cambia ancora. Tante novità per il servizio di messaggistica tra i più usati dagli italiani. Ci saranno degli sticker animati, codici Qr, e modalità dark per le versioni Web e Desktop per arrivare alle videochiamate fino a otto partecipanti e stato anche per gli utenti KaiOS. Così Whatsapp sta cercando di aggiungere nuovi pacchetti di sticker animati sempre più divertenti ed espressivi. Inoltre, con le nuove funzioni sarà sempre più facile registrare un nuovo contatto. Non andrà inserito manualmente, per un nuovo nome basterà inquadrare il suo codice QR. In aggiunta, la modalità scura, utile per le ore notturne, sarà anche disponibile, oltre ai dispositivi mobili, anche sul computer.

Whatsapp, anche le videochiamate ad otto

Il servizio di messaggistica metterà anche a disposizione le videochiamate ad otto partecipante: per visualizzare a schermo intero va premuto il suo video. Inoltre, è stata aggiunta anche un’icona del video nelle chat con un massimo di 8 partecipanti, per iniziare una videochiamata di gruppo con una sola funzione. Anche gli utenti KaiOS ora hanno a disposizione la funzione che permette di condividere gli aggiornamenti allo stato per 24 ore.