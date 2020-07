Valeria furiosa con Ciavy, subito lacrime e dolore a Temptation Island per il comportamento dell’uomo con la tentatrice appena conosciuta.

Ciavy nel momento in cui le single sono venute a prendere gli uomini ha subito fatto infuriare la fidanzata Valeria. L’uomo infatti ha ignorato la fidanzata scansandola per dare precedenza alla single: “Manco mi ha salutato. Ha dato spazio ad un’altra ragazza parcheggiando me. Mi fa sentire sempre la seconda scelta. Lo stesso comportamento che ha avuto oggi è quello che fa tutti i giorni”. Sono queste le parole pronunciate il lacrime da Valeria che dunque inizia col piede sbagliato l’avventura di Temptation Island 2020.