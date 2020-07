Valeria furiosa con Ciavy, subito lacrime e dolore a Temptation Island per il comportamento dell’uomo con la tentatrice appena conosciuta.

Ciavy nel momento in cui le single sono venute a prendere gli uomini ha subito fatto infuriare la fidanzata Valeria.

L’uomo infatti ha ignorato la fidanzata scansandola per dare precedenza alla single: “Manco mi ha salutato. Ha dato spazio ad un’altra ragazza parcheggiando me. Mi fa sentire sempre la seconda scelta. Lo stesso comportamento che ha avuto oggi è quello che fa tutti i giorni”. Sono queste le parole pronunciate il lacrime da Valeria che dunque inizia col piede sbagliato l’avventura di Temptation Island 2020.

Chi sono Valeria e Ciavy

Valeria vive a Roma. Ha 27 anni e una figlia di 10. Di professione è una onicotecnica. Ciavy ha invece 35 anni, vive a Ladispoli e lavora come PR in discoteca. Tra le sue grandi passioni quella per il pugilato.

Valeria vorrebbe impegnarsi seriamente nel rapporto con Ciavy, andando a convivere con lui e desiderando che il suo fidanzato si volesse prendere cura di lei e di sua figlia. Dal canto suo, Ciavy vorrebbe invece vedere attraverso il programma come si comporta la sua fidanzata in sua assenza, anche se ha ammesso di temere maggiormente per sé stesso, soprattutto in riferimento alla sua difficoltà a non cedere alle tentazioni.