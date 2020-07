Tina Cipollari, clamoroso addio al fidanzato Vincenzo Ferrara: dovevano sposarsi a breve. Ora sembra tutto finito, scopriamo il perché.

Sembra davvero confermato il gossip che circola già da qualche giorno. L’opinionista di Uomini e Donne e Vincenzo Ferrara si sarebbero lasciati proprio quando avrebbero dovuto invece convolare a nozze.

Leggi anche –> Tina Cipollari dimagrita e irriconoscibile: crisi con Vincenzo

Come riporta il Settimanale Nuovo la crisi tra i due sarebbe iniziata durante e a causa del lockdown. La distanza forzata, il fatto di trovarsi comunque da sempre in due città diverse, avrebbe contribuito a raffreddare i rapporti.

Leggi anche ->Tina Cipollari, la foto in bikini: “Dovrebbe rimettersi in forma” – VIDEO

Tina Cipollari, i motivi dell’addio

Durante la quarantena la Cipollari aveva parlato in questi toni del suo rapporto col fidanzato: “A volte facciamo le videochiamate, ma nemmeno tante. Avendo i miei tre figli a casa ho una vita piuttosto impegnata e, grazie a Dio, non conosco la noia”.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

In base a quanto si apprende e a quanto riporta Nuovo la crisi sarebbe in atto e sarebbe dovuta non solo alla lontananza, ma anche ad una specifica inclinazione della Cipollari. Sul settimanale infatti riportano parole di un’amica: “Lei è una donna indipendente e forte, non ama rendere conto agli altri”.