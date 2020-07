TikTok, l’allarme di Anonymous: “Il governo cinese vi spia, disinstallatela”

TikTok ruba i dati e spia gli utenti per conto del governo cinese: è questo il monito di Anonymous, che raccomanda di disinstallare l’app dal proprio smartphone.

TikTok non è sicuro: parola di Anonymous, che identifica nell’app un vero e proprio malware messo a punto dal governo cinese per spiare gli utenti e rubare dati. La denuncia arriva dall’account Twitter dell’organizzazione segreta formata da hacker, che ha spesso rivelato verità e dettagli scottanti attraverso diverse operazioni ai danni dei “potenti”, e ora sconsiglia l’installazione e l’utilizzo di TikTok a tutti i possessori di smartphone.

Anonymous fornisce una dettagliata descrizione dei (presunti) pericoli legati all’utilizzo dell’app cinese: “Cancellate TikTok in questo stesso momento e se conoscete qualcuno che lo usa, spiegategli che non è nient’altro che un malware nelle mani del governo cinese, intento in una colossale operazione di sorveglianza di massa.”

Per la cronaca, il tweet arriva dalla segnalazione di uno sviluppatore che avrebbe notato alcune funzionalità sospette all’interno dell’app: TikTok viene infatti accusata di tracciamento degli utenti e libera raccolta dei dati (accuse però ancora tutte da confermare). Per il momento, però, i sospetti non trovano conferme (sebbene gli Stati Uniti tengano sotto stretta sorveglianza l’applicazione cinese). Restano ora da vedere eventuali sviluppi e contromosse.

A guy on reddit reversed engineered #TikTok

Here’s what he found on the data it collects on you

It’s far worse than just stealing what’s on your clipboard: pic.twitter.com/oqaQyYDXT2

— Dan Okopnyi 🇺🇦 (@d1rtydan) June 28, 2020