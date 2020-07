Questa immagine, tratta dalla psicologia Gestalt, è un semplice test psicologico che permette di comprendere qualcosa sulla tua personalità.

Torniamo ad occuparci della psicologia Gestalt (delle forma), con una delle immagini più famose tratta dai test effettuati dalla scuola cognitivista tedesca. Si tratta di un dipinto che ritrae un albero, ma il cui sfondo nasconde anche altre figure. A differenza degli altri test di questo tipo, non ci sono solo due opzioni, bensì addirittura quattro. Tutte le figure, inoltre, sono ben delineate ed il vedere l’una non esclude il vedere l’altra, anzi è possibile vederle tutte insieme.

Leggi anche ->Test visivo: vaso o volto? Perché ognuno di noi ha percezioni differenti

I risultati del test psicologico variano in base a quale delle quattro figure noti prima. Chiariamo che i tratti di personalità associati alla visione di una figura piuttosto che un’altra non hanno il supporto di alcuna prova scientifica. Si tratta di teorie che offrono uno spaccato ampio di personalità nella quale potreste trovarvi o meno.

Leggi anche ->Test visivo: gatto o volti? Quello che vedi svela un lato della tua personalità

Test psicologico: dimmi cosa vedi prima e ti dirò chi sei

Se vedere prima l’albero siete persone che si affidano troppo alla logica. Da un lato è un aspetto positivo poiché questo atteggiamento razionale vi permette di essere dei buoni leader e di risolvere problematiche quotidiane, tuttavia limita la portata dei vostri sogni e potrebbe farvi rinunciare ad esperienze emotivamente incredibili. Se vedere prima il gorilla, invece, siete delle persone molto critiche verso voi stessi e verso gli altri. Non sopportate di perdere tempo e siete sempre alla ricerca di nozioni e idee che vi possano arricchire. Tendete spesso a sopraffare gli altri per imporre la vostra visione delle cose.

Se la prima figura che notate è la tigre siete delle persone “selvagge”. Piene di determinazione e coraggio, perseguite i vostri obiettivi senza mai arrendervi e senza curarvi degli altri. Il vostro atteggiamento può essere offensivo nei confronti degli altri ma chi vi sta accanto comprenderà che siete delle persone preziose. Se, infine, la prima cosa che notate sono i pesci, allora significa che siete delle persone creative e che amano la libertà. Siete degli spiriti liberi e preferite godervi il momento. Considerate gli altri come una parte fondamentale della vita e siete pronti a trovare aspetti positivi in tutti. Questo almeno finché la vostra fiducia non viene tradita.