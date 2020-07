Temptation Island, chi sono Sofia e Alessandro: la storia della coppia

Arrivano da Perugia Sofia e Alessandro, la casalinga e il macellaio entrati nel cast del reality di Canale 5 Temptation Island 2020. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di loro.

C’è anche una coppia di Perugia nel cast di Temptation Island, il reality cult di quest’estate 2020, giunto alla settima edizione, al via stasera su Canale 5 (ore 21:20) e come sempre condotto da Filippo Bisciglia. I due rispondono ai nomi di Sofia e Alessandro e hanno fatto già parlare di sé. Conosciamoli più da vicino.

L’identikit dei due protagonisti di Temptation Island

Sofia Calesso e Alessandro Medici hanno rispettivamente 30 e 47 anni e a Temptation Island sono tra i fidanzati “comuni”. I due stanno insieme da quattro anni e mezzo ma non convivo,no nonostante entrambi risiedano a Perugia. Lei, casalinga, è divorziata e vive con i due figli di 9 e 7 anni. Lui è separato con due figli di 20 e 24 anni e lavora nella macelleria di famiglia. La differenza di età – 17 anni – è importante, ma per loro non è mai stata un problema.

Sofia e Alessandro si sono conosciuti nel 2016 ed è stato subito colpo di fulmine. Dopo una convivenza turbolenta e un tradimento di Sofia, però, la fiducia della coppia è stata messa a dura prova. Di qui la decisione di partecipare al programma tv. Sofia vuole riconquistare il compagno e – parole sue – “uscire dal programma mano nella mano con Alessandro” per “dimostrare che nonostante la nostra storia travagliata e i miei errori, ora abbiamo superato tutto”. Lui, d’altro canto, è categorico: “Mi auguro che Sofia capisca che Temptation Island è l’ultima occasione che avrà a disposizione”.

La loro love story si sposta ora al villaggio Is Morus Relais in Sardegna, e dovrà superare una serie di impegnative sfide. Fino all’ultimo imperdibile falò, dove li attenderà la fatidica domanda del conduttore: “Vuoi uscire da qui con la persona con cui sei arrivato/a?”. Sui due protagonisti di Perugia le scommesse sono aperte…

