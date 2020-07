Roma Udinese Serie A TIM: precedenti, formazioni e streaming

Il match tra Roma e Udinese è valido per la giornata 29 della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla, no Rojadirecta.

La 29esima giornata della Serie A TIM si chiude oggi alle 21.45 con il match tra Roma e Udinese, due squadre che hanno aspirazioni diverse. I giallorossi cercano di restare agganciati all’Europa League, i friulani cercano punti salvezza.

Infatti, la Roma è attualmente quinta e deve guardarsi le spalle da Napoli, Milan e anche Verona. L’Udinese invece ha appena tre punti di vantaggio sulla terzultima posizione, occupata in questo momento da un Lecce in crisi di risultati e gioco.

Roma Udinese: come vederla in streaming e in diretta tv e precedenti

Il match che si gioca questa sera allo Stadio Olimpico di Roma viene trasmesso in diretta e in esclusiva su Sky Sport Serie A e Sky Sport canale 251. La partita sarà anche su SkyGo e su NowTv in streaming per gli abbonati al servizio. Si sconsigliano sia siti come Rojadirecta che il cosiddetto ‘pezzotto’. Il rischio reale infatti è quello di incorrere in reati penali.

La sfida è uno dei classici ormai della serie A: 91 i precedenti, 46 a Udine e 45 nella Capitale. La Roma è abbondantemente avanti nel computo delle vittorie: 47 contro le 21 friulane. Di queste, 15 sono state ottenute dall’Udinese in casa e soltanto sei in trasferta. 168 a 100 il computo totale delle reti, sempre a favore della Roma.

Roma Udinese, le due squadre in campo: le formazioni ufficiali

Queste le scelte dei due allenatori in vista di questa sera:

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Bruno Peres, Ibanez, Smalling, Kolarov; Cristante, Villar; Carles Perez, Pastore, Kluivert; Kalinic. ALL.: Fonseca.

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Ekong, Nuytinck; Stryger, De Paul, Jajalo, Fofana, Zeegelaar; Okaka, Lasagna. ALL.: Gotti.