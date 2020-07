Roma, incidente tram contro autobus al Colosseo – FOTO

Paura in pieno centro a Roma, incidente tram contro autobus al Colosseo: intervengono i pompieri, situazione difficile, le foto del sinistro.

Si è rischiata la tragedia questo pomeriggio nel pieno centro storico di Roma, in via Labicana, di fronte al Colosseo. Un tram è infatti uscito fuori dai binari e ha finito la sua corsa contro un autobus che passava in quel momento.

Non sembrano esserci persone coinvolte in modo serio, sebbene le notizie che giungono in questo momento siano estremamente frammentarie. Sul luogo dell’incidente sono giunti i mezzi di soccorso e l’area è stata messa sotto tutela.

Incidente al Colosseo: caos a Roma in pieno centro

Poco fa, sul posto sono intervenute tre Squadre dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Roma, insieme al Carro Sollevamenti e un’autogru di quelle comunemente usate in caso di incidenti stradali. In questo momento, sul posto intervenuti il Funzionario di Servizio e il Capo turno.

Su Twitter, i Vigili del fuoco hanno pubblicato alcune foto dell’incidente e scrivono: “Incidente stradale in via Labicana: coinvolti un autobus del trasporto pubblico cittadino, un tram e un’auto, ferito il conducente del pullman. 3 squadre dei Vigili del fuoco al lavoro dalle 17:00, intervento in corso”.