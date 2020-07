Real Madrid Getafe LaLiga Santander: streaming formazioni diretta

La partita tra Real Madrid e Getafe è valida per la giornata 33 di LaLiga Santander: streaming in diretta e in tv, dove vederla, Dazn e formazioni.

Occasione d’oro quella di questa sera per il Real Madrid di allungare sui rivali catalani del Barcellona. Alle 22.00 infatti la squadra della capitale spagnola affronta il Getafe in casa e con una vittoria andrebbe quattro punti sopra i blaugrana.

Il match di questa sera sarà visibile solo per gli abbonati a Dazn. Le due squadre sono divise da 19 punti in classifica, ma anche il Getafe ha delle ambizioni: in attesa di capire cosa accadrà contro l’Inter, infatti, punta a qualificarsi nuovamente per la prossima Europa League.

Real Madrid Getafe: come vederla in streaming e in diretta tv

Il Real Madrid è ripartito alla grande dopo il lockdown Coronavirus: cinque sono le vittorie consecutive, con appena due gol subiti. Più altalenante l’andamento del Getafe, che negli scontri diretti è messo anche peggio: un solo punto nelle ultime quattro partite giocate contro i blancos.

Real Madrid Getafe in diretta: le formazioni di questo pomeriggio

Queste le scelte fatte dai due allenatori in vista dell’incontro di questa sera:

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Mendy; Casemiro, Kroos, Modric; Vinicius, Rodrygo (o Hazard), Benzema.

GETAFE (4-4-2): David Soria; Damian Suarez, Djené, Etxeita, Olivera; Arambarri, Maksimovic, Cucurella, Etebo; Mata, Molina.