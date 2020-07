Pietro Delle Piane beve e fuma, poi confessa alla tentatrice: “Sono feticista dei piedi”. Antonella Elia rimane senza parole.

Antonella Elia riceve subito dei video che riguardano il fidanzato Pietro Delle Piane. L’uomo ha socializzato con alcune tentatrici (tutte more!) e poi parlando con una di loro si è lasciato andare mandando su tutte le furie Antonella.

Innanzitutto si accende una sigaretta dicendo alla tentatrice che non fuma di solito (cosa che la Elia dice non essere vera), poi confessa una propria perversione sessuale spiegando di essere un vero feticista dei piedi femminili e di guardare quel particolare come prima cosa in una donna. Infine, ed è questo che fa infuriare più di tutto la Elia, beve alcuni drink alcolici. L’ex valletta di Mike Bongiorno ci rimane malissimo perché dice che lui aveva fatto una promessa, ovvero che non avrebbe bevuto alcolici per evitare di diventare troppo “allegro” o di perdere il controllo.