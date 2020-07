Laura Freddi ha voluto ringraziare pubblicamente su Instagram Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis. Ecco le sue parole.

Un commento positivo e dai toni affettuosi sul profilo Instagram di Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis. Nulla di sensazionale, direte voi, se non che a firmarlo è stata niente meno che Laura Freddi, ex fiamma del conduttore romano. E questo poco dopo che la produttrice, rispondendo a una follower, aveva confermato la correttezza della showgirl verso i Bonolis-Bruganelli. Le vecchie ruggini e le antiche rivalità a quanto pare, sono ormai un lontano ricordo…

Leggi anche –> Laura Freddi: parla l’ex compagna del famoso conduttore Paolo Bonolis

Leggi anche –> Sonia Bruganelli, la foto in piscina con Paolo Bonolis fa infuriare gli utenti

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

La sorpresa di Laura Freddi alla signora Bonolis

Sonia Bruganelli e Laura Freddi non saranno amiche per la pelle, come la seconda ha ammesso di recente a “Novella 2000”, ma i rapporti tra loro sono improntati a correttezza e tranquillità. A dare inizio alle danze è stato uno screenshot postato da Sonia Bruganelli in uno dei suoi ultimi post, raffigurante un articolo pubblicato sul sito Dilei.it (pubblicato online il 28 maggio) nel quale venivano riportate le dichiarazioni della Freddi al settimanale diretto da Roberto Alessi. Testualmente: “Paolo e io siamo stati assieme, lo sanno tutti, ma è stato tanto tempo fa. Tra di noi c’è sempre stima e affetto e conosco sua moglie Sonia, anche se non posso dirmi sua amica”.

Ebbene, in un post la Bruganelli ha fatto riferimento all’articolo del sito Dilei.it, chiosando: “Sempre sul pezzo! #corsiericorsistorici” con l’emoticon della faccina che ride. Va da sé che i follower si sono divisi: alcuni sono stati molto duri nei confronti della Freddi, che pure ha usato toni educati e civili, mentre altri hanno tacciato la Bruganelli di gelosia. Ma tra le risposte spicca quella del profilo ufficiale di Laura Freddi, che rivolgendosi alla Bruganelli ha commentato: “Brava ! Non se ne può più”. Con tanto di faccina che ride, bacio e cuoricino…

Leggi anche –> Paolo Bonolis, pioggia di insulti e critiche per la festa con Sonia Bruganelli

Visualizza questo post su Instagram @dilei_magazine sempre sul pezzo!!!! 😅 #Instagram #corsiericorsistorici #life Un post condiviso da Sonia Bruganelli (@soniabrugi) in data: 30 Giu 2020 alle ore 5:48 PDT

EDS