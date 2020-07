Mara Maionchi furiosa col marito, la frase che non doveva dire

Infuriata per i commenti diffusi su Twitter dal marito Alberto Salerno, Mara Maionchi gli si scaglia contro pubblicamente e lo zittisce.

In questi anni in cui i talent show si sono diffusi a macchia d’olio tra i vari canali televisivi, abbiamo imparato a conoscere il carattere incandescente di Mara Maionchi. La discografica, infatti, è una persona schietta ed in alcuni casi addirittura brutale nei commenti e nei giudizi. Tale atteggiamento potrebbe sembrare parte di un personaggio costruito per i programmi in questione, ma la verità è che Mara si mostra esattamente così com’è.

Di certo ne sa qualcosa il marito Alberto Salerno. Noto discografico italiano e firma dietro alcuni dei più grandi successi della nostra musica, l’uomo ha avuto modo di battibeccare con Mara in diverse occasioni. Gli scontri sono rimasti sempre all’interno delle mura casalinghe, almeno fino a qualche ora fa, quando la Maionchi è esplosa pubblicamente contro il marito.

Mara Maionchi attacca il marito per una frase fuori luogo

Tutto è cominciato quando Alberto ha scritto sul suo profilo Twitter la seguente frase: “Com’è che su Raiuno ci sono un sacco di gay? Che è cambiato qualcosa?”. Quell’uscita ha generato qualche commento e Salerno ha rincarato la dose aggiungendo: “E poi dicono che la lobby gay non esiste. A me pare più una bella congrega”. Dopo aver letto quelle frasi, Rossana Casale ha commentato semplicemente scrivendo: “Che strano post“.

Salerno a quel punto ha ribattuto al commento, confermando la sua opinione: “perché strano? Basta che guardi Raiuno”. Dopo quest’ultimo commento è intervenuta a gamba tesa la Maionchi che come una furia ha zittito immediatamente il marito: “Ma cosa cazzo dici, ti tolgo ti tolgo i social“. Il risultato è che Salerno ha cancellato il post in questione ed ha aggiunto il seguente commento: “Gay: argomento eliminato. Se tutto va bene mi restano: l’ippica e lo yoga”.