Manila Nazzaro, chi è l’ex marito Ciccio Cozza: curiosità e vita privata

Chi è Francesco Ciccio Cozza, bandiera della Reggina ed ex marito della conduttrice televisiva Manila Nazzaro: curiosità e vita privata.

Tra i protagonisti della nuova edizione di Temptation Island ci saranno dei volti noti: si tratta dell’ex Miss Italia Manila Nazzaro e dell’ex capitano dei Rangers di Glasgow, con cui ha vinto tutto, Lorenzo Amoruso.

Leggi anche –> Lorenzo Amoruso: chi è l’ex calciatore, Manila Nazzaro e Temptation Island

La conduttrice televisiva, che insieme all’attuale fidanzato si è voluta mettere alla prova nel reality dei tentatori, è reduce da un matrimonio fallito con un altro ex calciatore, Ciccio Cozza. La coppia ha avuto anche due figli.

Leggi anche –> Temptation Island Vip, Manila Nazzaro: “Il mio ex aveva un’altra famiglia”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Perché Manila Nazzaro e Ciccio Cozza si sono lasciati

Francesco Cozza, per tutti Ciccio, è attualmente un allenatore di calcio, ma è stato a lungo bandiera della Reggina, società con la quale è cresciuto. Ha anche avuto un’esperienza nel Milan, giocando però in realtà una sola gara ufficiale, in Coppa Italia. Tra le squadre con cui ha militato, a parte le tante stagioni con la Reggina, ci sono Cagliari, Lecce e Siena.

Sulle ragioni riguardanti la fine del matrimonio, Manila Nazzaro, che ha avuto anche problemi di salute poiché malata del morbo di Basedow, ha spiegato anche di recente: “Ho scoperto su Instagram che aveva un’altra famiglia. Una botta fortissima”. Ha poi chiarito: “Eravamo in fase di separazione. Ognuno raccoglie quello che semina e sarà così anche per lui. Non ha avuto il coraggio di raccontarmi. Mi meritavo almeno un po’ di sincerità”.