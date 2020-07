Lorenzo Amoruso: chi è l’ex calciatore, Manila Nazzaro e Temptation Island

Carriera, curiosità e vita privata di Lorenzo Amoruso: chi è l’ex calciatore, fidanzato di Manila Nazzaro che partecipa a Temptation Island.

Nato e cresciuto, anche calcisticamente, a Bari nel quartiere Palese, classe 1971, Lorenzo Amoruso è un dirigente sportivo con un passato da calciatore professionista. Negli anni Novanta, è stato uno dei difensori centrali più prolifici in serie professionistiche.

Attualmente fidanzato con l’ex Miss Italia, Manila Nazzaro, peraltro già reduce da un matrimonio fallito con un altro ex calciatore, Ciccio Cozza, il dirigente sportivo e la conduttrice televisiva partecipano nel 2020 al reality show Temptation Island.

Cosa sapere sull’ex calciatore Lorenzo Amoruso

L’ex calciatore ha esordito in Serie A a fine anni Ottanta, vestendo la maglia del Bari in un pareggio esterno a San Siro contro l’Inter, poi dopo qualche stagione coi pugliesi, con poche presenze e un gol, è diventato titolare in Serie B col Mantova. Dopo arriva per lui la Vis Pesaro e quindi il ritorno a Bari per due stagioni. A metà anni Novanta, viene acquistato dalla Fiorentina e infine è passato ai Rangers di Glasgow, dove ha militato per molte stagioni.

Arriva nei primi anni Zero al Blackburn e conclude la carriera ai Cosmos, società della Repubblica di San Marino. Con i Rangers in Scozia, ha vinto davvero molto: tre campionati scozzesi, tre Coppe di Lega scozzesi e quattro Coppe di Scozia, venendo anche eletto nel 2002 miglior giocatore dell’anno. Due le coppe in bacheca in Italia, una Supercoppa Italiana e una Coppa Italia, entrambe vinte con la Fiorentina. In bacheca anche una Mitropa Cup conquistata col Bari.