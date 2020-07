Atalanta-Napoli, grave infortunio per Ospina: sangue dalla testa, ore d’ansia

Atalanta-Napoli, grave infortunio per Ospina: sangue dalla testa, ore d’ansia. Bruttissimo momento, grande preoccupazione tra compagni e avversari.

Bruttissimo infortunio per il portiere del Napoli Ospina che sugli sviluppi di una punizione di Gomez si infortuna gravemente alla testa. Colpito coi tacchetti da un compagno di squadra in maniera fortuita il portiere si rende subito conto di quanto accaduto, chiede immediatamente il cambio mentre cresce la preoccupazione di compagni e avversari. Soccorso dai sanitari riceve le prime cure mediche, una fasciatura ed esce in barella visibilmente scosso e dolorante.