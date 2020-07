Gratta e Vinci, crede di aver vinto 500 euro: scopre che ne ha vinti 500 mila

Caso estremamente fortunato al Gratta e Vinci, un pensionato crede di aver vinto 500 euro di premio. Poi, scopre che in realtà ne ha vinti ben 500 mila.

Un giorno fortunatissimo per un pensionato ultra settantenne di Cassino, in provincia di Frosinone. L’uomo aveva acquistato un biglietto “Miliardario” al Gratta e Vinci per tentare la fortuna e la dea bendata l’ha baciato davvero e gli ha fatto un regalo enorme che l’uomo mai si sarebbe immaginato.

Nella tabaccheria numero Otto di Cassino, lungo corso della Repubblica, un uomo di più di settant’anni ha ricevuto una notizia incredibile: pensava di aver vinto 500 euro al Gratta e Vinci, invece i proprietari della tabaccheria lo informano che la cifra è ben altra. L’uomo ha infatti vinto 500 mila euro acquistando un biglietto del “Miliardario“. La vincita è stata abbinata al numero 45 della serie 14, dall’altissima cifra. Dentro alla ricevitoria dove lavorano tutti giovanissimi si è tenuta una grande festa per il fortunato vincitore.

Altre vincite importanti al Gratta e Vinci

Pochi giorni fa, invece, il 25 giugno 2020 la dea bendata si era recata a Chieti, dove un giocatore abituale è stato premiato con un’importante vincita: giocando al Gratta e Vinci “100x” si è portato a casa 50 mila euro. Il titolare della ricevitoria “Fratelli Luciani” ha rivelato che questa non era la prima vincita importante per l’uomo, che in passato aveva vinto anche 10 mila euro.

